Нападающий «Ак Барса» Кормье дисквалифицирован на три матча за драку

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье дисквалифицирован на три матча за драку с московским динамовцем Артемом Волковым, сообщает пресс-служба КХЛ.

24 декабря казанцы разгромили бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:2. Хоккеисты подрались в третьем периоде, в результате чего Кормье получил большой дисциплинарный штраф до конца игры.

👊 Волков против Кормье. Это КХЛ или UFC? 😨



«Динамо» с «Ак Барсом» занимались не только хоккеем. Москвичи дважды вели в матче, а по итогу влетели 2:7 😳https://t.co/Bh4BbSYpZQ pic.twitter.com/QCM2ZCaRpt — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Таким образом, форвард пропустит матчи против «Динамо» Москва (6 января 2021 года), «Трактора» (8 января) и «Салавата Юлаева» (10 января).