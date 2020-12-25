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25 декабря 21:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» дома обыграл «Сочи», уступая 0:1 и 1:3 по ходу встречи

Ярославский клуб занимает третье место в Западной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» на своем льду обыграл «Сочи» с результатом 6:3 (0:1, 3:2, 3:0).

На седьмой минуте счет открыл защитник гостей Владислав Валенцов. Во втором периоде «Локомотив» отыгрался благодаря точному броску Артура Каюмова на 22-й минуте, но затем «Сочи» добился перевеса в две шайбы. На 23-й отличился Кирилл Петьков, а на 25-й Иван Володин реализовал большинство.

Далее хоккеистам ярославской команды удалось целых пять раз поразить ворота Максима Третьяка. «Локомотив» быстро отыгрался благодаря шайбам Андре Петерссона (28-я минута) и Павла Красковского (29-я). В третьем периоде авторами голов стали Денис Баранцев (47), Артем Ильенко (49) и Денис Алексеев (52).

Из пяти последних матчей «Локомотив» выиграл четыре и находится на третьем месте в Западной конференции, набрав 52 очков в 37 встречах.

«Сочи» занимает предпоследнее десятое место на «Западе», имея 28 очков после 39 игр.

28 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с «Йокеритом», а «Сочи» примет СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Сочи» – 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Голы: Валенцов (Ере, Руденков), 6:13 – 0:1. Каюмов (Петерссон, Ландер), 21:17 – 1:1. Петьков (Точицкий, Шмелев), 22:55 – 1:2. Володин (Петьков, Шмелев), 24:52 (в большинстве) – 1:3. Петерссон (Ткачев, Коршков), 27:48 – 2:3. Красковский (Каюмов, Рафиков), 28:26 – 3:3. Баранцев (Ландер, Черепанов), 46:49 – 4:3. Ильенко, 48:11 – 5:3. Алексеев (Ильенко), 51:20 – 6:3.

Вратари: Коновалов (0:00 – 25:33), Паскуале (25:33 – 60:00) – Третьяк (0:00 – 51:20), Красиков (51:20 – 60:00).

источник: «Советский спорт»
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