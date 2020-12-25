«Локомотив» дома обыграл «Сочи», уступая 0:1 и 1:3 по ходу встречи

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» на своем льду обыграл «Сочи» с результатом 6:3 (0:1, 3:2, 3:0).

На седьмой минуте счет открыл защитник гостей Владислав Валенцов. Во втором периоде «Локомотив» отыгрался благодаря точному броску Артура Каюмова на 22-й минуте, но затем «Сочи» добился перевеса в две шайбы. На 23-й отличился Кирилл Петьков, а на 25-й Иван Володин реализовал большинство.

Далее хоккеистам ярославской команды удалось целых пять раз поразить ворота Максима Третьяка. «Локомотив» быстро отыгрался благодаря шайбам Андре Петерссона (28-я минута) и Павла Красковского (29-я). В третьем периоде авторами голов стали Денис Баранцев (47), Артем Ильенко (49) и Денис Алексеев (52).

Из пяти последних матчей «Локомотив» выиграл четыре и находится на третьем месте в Западной конференции, набрав 52 очков в 37 встречах.

«Сочи» занимает предпоследнее десятое место на «Западе», имея 28 очков после 39 игр.