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25 декабря 22:51
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Скабелка: В бразильский хоккей, конечно, мы в «Локомотиве» не хотим играть

Ярославский клуб обыграл «Сочи» с результатом 6:3.

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Железнодорожники проигрывали 0:1 и 1:3 по ходу встречи, но в итоге выиграли 6:3.

«Не скажу, что было плохое начало, – цитирует пресс-конференцию Скабелки официальный сайт КХЛ. – Просто мы сегодня начали играть с таким желанием в атаке, что не сильно уделяли внимание обороне. По созданным моментам и нахождению в зоне атаки намного превзошли соперника, но проигрывали 1:3.

Слабая концентрация была при потере шайбы, при возврате. Поблагодарил ребят, что сумели по ходу матча перестроиться, наладить дисциплину игровую, поменяли сочетания, это привело к победе в сегодняшнем матче.

В бразильский хоккей, конечно, мы не хотим играть. В атаке – возможно, но при потере шайбы должны играть в ярославский хоккей. В атаке никто ребят не ограничивает, но каждый должен отрабатывать в обороне, сегодня полматча несильно с этими обязанностями справлялись».

Ярославская команда занимает третье место в Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах. 28 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с «Йокеритом».

источник: КХЛ
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