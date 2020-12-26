Разин дисквалифицирован на один матч

Главный тренер «Северстали» не сможет присутствовать на скамейке запасных команды в следующем матче.

«В матче с командой СКА, который состоялся 24 декабря, главный тренер «Северстали» Андрей Разин был удален до конца матча по п.2.2 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ. В соответствии с данным пунктом на Разина накладывается автоматическая одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, что в концовке третьего периода встречи против СКА Разин получил дисциплинарный штраф до конца встречи. Наставник череповчан аплодисментами отреагировал на решение арбитра удалить форварда «Северстали» Даниила Вовченко.