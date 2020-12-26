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26 декабря 01:30

Евгений Ставровский: Третий период с «Локомотивом» не сложился

Сочинская команда потерпела третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение команды в выездном матче с «Локомотивом» (3:6).

- Очень тяжелая игра для нас, очень мощный и мастеровитый соперник. Два периода неплохо играли, терпели, провели контратаки, реализовали большинство. А вот третий период не сложился. Пропустили необязательные шайбы, особенно пятую и шестую, - приводит слова специалиста пресс-служба «Сочи».

Добавим, что после этой встречи «Сочи», набрав 28 очков в 39 встречах сезона, расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

источник: ХК «Сочи»
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