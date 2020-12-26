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26 декабря 07:55
автор: Юрий Нечаев

Сборная России обыграла команду США на старте молодежного чемпионата мира (видео)

Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Молодежная сборная России обыграла команду США в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 5:3.

В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота. У американцев шайбы на свой счет записали Кэмерон Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.

Молодежный чемпионат мира
Группа В

Россия U20 - США U20 - 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Пономарев (Князев, Кирсанов), 8:07 — 1:0. Йорк (Кауфилд, Болди), 14:01 — 1:1. Бардаков (Грошев), 23:21 — 2:1. Пономарев, 31:08 — 3:1. Сафонов, 32:15 — 4:1. Фариначчи (Хеллесон, Бринк), 49:57 — 4:2. Зеграс (бол., Йорк), 57:42 — 4:3. Чинахов (п.в., Амиров, Хуснутдинов), 59:39 — 5:3.

Вратари: Аскаров — Найт, Вольф.

источник: «Советский спорт»
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