Главный тренер сборной США: В третьем периоде мы доминировали над Россией

Главный тренер молодежной сборной США Нейт Лимен прокомментировал поражение от России на старте чемпионата мира (3:5).

«Последний десять минут первого периода и в третьем периоде мы доминировали, выглядели лучше соперника, больше владели шайбой. Мне понравилось, как мы сыграли в обороне. В третьем периоде мы много атаковали, угрожали воротам соперника. Это позитивные вещи из сегодняшнего матча», - передает слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.