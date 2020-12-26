Ларионов - о победе над США: Больше всего мне понравилась командная работа

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над командой США в первом туре группового этапа чемпионата мира.

«Больше всего мне понравилось командная работа. Мы сыграли командой, может быть, не 60 минут, но большую часть игры. Мне понравилась отдача ребят. Важно владеть шайбой, если владетель больше, то доминируешь. Мы ожидали, что США будут играть в такой манере.

Три шайбы от четвертого звена? Изначально мы со штабом делали так, чтобы не было номинально первого, второго и так далее звеньев. Мы ожидаем от каждой тройки вклада, который они могут дать. Рад за ребят из четвертого звена, они сыграли блестяще», — передает слова Ларионова Sport24.ru.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.