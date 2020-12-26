Василий Пономарев: С каждым матчем на МЧМ сборная России будет играть только лучше

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев поделился эмоциями после победы над США на старте чемпионата мира в Эдмонтоне.

Форвард забросил две шайбы и был признан лучшим игроком матча в составе российской команды.

«Мы играли в свой хоккей. Нашли слабые места в обороне соперника. Думаю, с каждым матчем будем играть только лучше.

Ларионов? Он легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он станет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал», — цитирует Пономарева TSN.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.