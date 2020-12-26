Илья Сафонов: В конце матча против США сборная России немного расслабилась. Этого нельзя допускать

Нападающий молодежной сборной России Илья Сафонов после победы над американцами в первом матче на чемпионате мира отметил, что российская команда слишком рано расслабилась.

После второго периода россияне выигрывали со счетом 4:1, но в заключительном игровом отрезке позволили сопернику сократить отставание до минимума.

«В конце матча мы немножко расслабились. Этого нельзя допускать в матчах с любым соперником, тем более с американцами или канадцами. Будем работать над этим и исправлять ошибки. Во втором периоде начало появляться больше моментов, и мы реализовали их», - цитирует Сафонова ТАСС.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.