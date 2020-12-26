Игорь Ларионов: Сборная России победила США при шикарной игре Аскарова

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов отметил игру вратаря российской команды Ярослава Аскарова в победном матче на чемпионате мира против США.

«Для Аскарова был непростой матч, в соперниках была очень сильная команда. Победа, безусловно, была при его шикарной игре. Мы с Хабибулиным подчистим те моменты в третьем периоде, которые были. Думаю, что он будет играть еще лучше, мы в нем полностью уверены. Эти огрехи спишем на то, что это был первый матч на турнире», - приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота. Аскаров отразил 23 броска из 26.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.