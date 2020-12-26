Андрей Николишин: Сборная России заставила дрогнуть вратаря американцев

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал победу молодежной сборной России над командой США на чемпионате мира.

«В начале нам где-то повезло: мы повели за счет хорошего давления, наката. Мы заставили дрогнуть вратаря - из пяти голов три его. В третьем периоде, ведя в счете, ребята успокоились, контролировали шайбу, и это было уже похоже на ту игру, которую хочет видеть Ларионов. Третий период для меня не был тревожным, все закономерно. Пропустили в меньшинстве, так как неправильно расставились в обороне. Потом-то мы игру контролировали - соперник даже в зону войти не мог, хоть и снял вратаря», - цитирует Николишина ТАСС.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.