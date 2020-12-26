ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 декабря 09:55
автор: Юрий Нечаев

Андрей Николишин: Сборная России заставила дрогнуть вратаря американцев

В Эдмонтоне стартовал молодежный чемпионат мира.

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал победу молодежной сборной России над командой США на чемпионате мира.

«В начале нам где-то повезло: мы повели за счет хорошего давления, наката. Мы заставили дрогнуть вратаря - из пяти голов три его. В третьем периоде, ведя в счете, ребята успокоились, контролировали шайбу, и это было уже похоже на ту игру, которую хочет видеть Ларионов. Третий период для меня не был тревожным, все закономерно. Пропустили в меньшинстве, так как неправильно расставились в обороне. Потом-то мы игру контролировали - соперник даже в зону войти не мог, хоть и снял вратаря», - цитирует Николишина ТАСС.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Легендарный советский хоккеист получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством""Автомобилист" вырвал победу у "Салавата Юлаева"Какой автомобиль безопаснее: крупный или мелкийВергара предстала полностью обнаженнойПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"
Американцы на лопатках. Россия начала МЧМ с яркой победы (видео)
В первом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне команда Игоря Ларионова переиграла сборную США (5:3), заставив поволноваться в концовке.
Тутберидзе нокаутировала Плющенко в короткой программе
На чемпионате России в Челябинске началось самое интересное – турнир одиночниц. Александра Трусова и Евгений Плющенко пока вне подиума, подопечные Этери Тутберидзе – лучшие.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика