Роман Ротенберг: В матче против американцев хоккеисты сборной России проявили русский характер

Глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу молодежной команды России над США на чемпионате мира.

«На прошлом чемпионате мира мы проиграли сборной США, поэтому это шаг вперед и очень важная победа. Но все равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберем игру и ошибки. В следующем матче будем еще лучше.

Это очень важная командная победа, мы проявили русский характер, играли друг за друга. Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками, чем сложнее соперник, тем лучше для нас, мы были к этому готовы, проделали работу. Очень важно начать турнир с победы над сильным соперником», - цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.