Владислав Третьяк: Сборная России хорошо играла против США, но расслабляться нельзя ни на секунду

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу молодежной сборной России над командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.

После второго периода россияне выигрывали со счетом 4:1, но в заключительном игровом отрезке позволили сопернику сократить отставание до минимума.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая. Держали игру два периода, вели со счетом 4:1, но молодежный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Будем надеяться, что Ларионов сейчас расставит все точки над «и», скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.