Владимир Плющев: Сборная России показала более интересный рисунок игры и заслуженно победила США

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев прокомментировал победу молодежной сборной России над командой США в стартовом матче чемпионата мира.

«Стартовые матчи всегда непростые. Видно, что американской сборной не хватает кондиций, по ходу чемпионата они будут прибавлять. У наших ребят был более интересный рисунок игры, они были лучше готовы в функциональном плане, поэтому заслуженно победили. Конечно, были некоторые ошибки в обороне, концовка матча немножко смазалась: ребята слишком рано поверили в то, что победа уже здесь, стали делать ненужные ошибки, которые приводили к фолам. Естественно, последовало наказание. В целом, ребята провели достаточно хороший матч, показали хороший хоккей. Отмечу уверенную игру нашего вратаря Аскарова, что вселяло уверенность в наших игроков. Но это только начало, все впереди. Хоть это и основные соперники, все будет решаться в плей-офф», - приводит слова Плющева Sport24.ru.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.