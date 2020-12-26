Павел Буре – о победе России над США: Не все получилось, но главное, что результат положительный

Бывший нападающий сборной России и «Ванкувера» Павел Буре поздравил российскую «молодежку» с победой над командой США в первом матче на чемпионате мира.

«Хочу поздравить ребят с победой, это очень хорошее начало. Победа важна в любом матче, особенно с такими принципиальными соперниками, как США и Канада. Что-то получалось, что-то нет, но главное, что результат положительный. Сейчас важно не останавливаться на достигнутом, все проанализировать, сделать выводы как из хороших моментов, так и из плохих и двигаться вперед.

Позитивные надежды на этот турнир, конечно, имеются. У нас поставлены самые амбициозные цели, и ребята, уверен, будут стараться их достигнуть», — цитирует Буре Sport24.ru.

Напомним, Россия обыграла США со счетом 5:3. В составе российской команды дубль оформил Василий Пономарев, по разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

В своем следующем матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии 28 декабря. Встреча начнется в 5:30 мск. Американцы днем ранее сыграют с Австрией.