«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», Гранлунд оформил дубль

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Салават Юлаев» завершился в пользу уфимского клуба – 3:1.
В составе победителей дубль оформил Маркус Гранлунд. Еще одну шайбу забросил Павел Коледов. У хозяев отличился Павел Коледов.
Таким образом, «Салават» занимает пятое место в таблице «Востока», набрав 49 очков. У «Сибири» – 38 очков и девятая позиция.
Следующий матч уфимцы проведут против «Металлурга», а подопечные Николая Заварухина встретятся с «Барысом». Оба матча пройдут 28 декабря.
КХЛ. Регулярный чемпионат