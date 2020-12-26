«Барыс» выиграл пятый матч кряду, одолев дома «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Амур» завершился в пользу казахстанского клуба – 5:2.

В составе победителей по шайбе забросили Якоб Лиля, Мэтт Фраттин, Кертис Валк и Алихан Асетов. У гостей дубль оформил Михал Йордан.

После этой встречи «Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. Команда Юрия Михайлиса выиграла пятый матч кряду. В активе «Амура» – 31 очко и 10-я позиция.

28 декабря «Барыс» сыграет против «Сибири», а хабаровский клуб в тот же день встретится с «Автомобилистом».

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