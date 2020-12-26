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26 декабря 16:44
автор: Артур Гичунцев

«Барыс» выиграл пятый матч кряду, одолев дома «Амур»

Встреча прошла в Нур-Султане.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Амур» завершился в пользу казахстанского клуба – 5:2.

В составе победителей по шайбе забросили Якоб Лиля, Мэтт Фраттин, Кертис Валк и Алихан Асетов. У гостей дубль оформил Михал Йордан.

После этой встречи «Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. Команда Юрия Михайлиса выиграла пятый матч кряду. В активе «Амура» – 31 очко и 10-я позиция.

28 декабря «Барыс» сыграет против «Сибири», а хабаровский клуб в тот же день встретится с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» – «Амур» – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Лиля (Диц, Валк); 05:31 – 1:0. Йордан (Г. Зогорна, Терещенко); 24:01 – 1:1. Фраттин (Старченко, Данияр); 38:59 – 2:1. Валк (Диц, Фраттин); 40:24 – 3:1. Асетов (Хитерингтон, Старченко); 52:22 – 4:1. Лиля (Валк, Виддель); 57:04 – 5:1. Машин (Бутузов, Пьянов); 58:29 – 5:2

источник: «Советский спорт»
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