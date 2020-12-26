«Нефтехимик» проиграл восьмой матч кряду, уступив на выезде «Автомобилисту»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Нефтехимик» завершился в пользу хозяев – 3:0. В их составе три шайбы забросил Дэн Секстон.

Таким образом, команда Вячеслава Буцаева проиграла восьмой поединок кряду и замыкает таблицу «Восточной конференции», набрав 20 очков. У екатеринбургского клуба – 46 очков и шестая позиция.

28 декабря «Нефтехимик» сыграет на выезде против «Северстали», а клуб из Екатеринбурга в тот же день примет «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Нефтехимик» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)