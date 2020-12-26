Юртайкин подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Российский форвард Данил Юртайкин стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что нападающий заключил трехлетний договор, а его контракт носит двусторонний характер.

Ранее армейцы получили права на хоккеиста, выплатив денежную компенсацию ярославскому «Локомотиву».

Напомним, в прошлом сезоне игрок выступал за «Сан-Хосе Шаркс», где провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями на льду. Большую часть сезона Юртайкин отыграл за фарм-клуб «акул» в АХЛ. В его активе 37 матчей.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 нападающий сыграл за ярославский клуб в регулярном чемпионате КХЛ 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков, а в Кубке Гагарина отдал один голевой пас за восемь матчей.