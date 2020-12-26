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26 декабря 18:17
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Шипачева в овертайме принес московскому «Динамо» победу над СКА

Команда Владимира Крикунова выиграла из последних четырех своих матчей.

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» обыграло петербургский СКА с результатом 2:1 по итогам овертайма (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На 38-й минуте форвард хозяев Дмитрий Кагарлицкий открыл счет в большинстве после передачи Вадима Шипачева, однако за 13 секунд до конца второго периода гости отыгрались стараниями Антона Белова.

Основное время завершилось вничью 1:1, а на третьей минуте овертайма победу динамовцам принес Шипачев, переправив шайбу в сетку ворот Александра Саманова после передачи Юусо Хиетанена.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея 56 очков после 40 матчей.

«Динамо» находится на четвертой строчке таблицы «Запада», набрав 50 очков в 39 играх.

28 декабря состоятся матчи «Сочи» – СКА и «Спартак» – «Динамо» (Москва).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий (Шипачев), 37:31 (в большинстве) – 1:0. Белов (Ткачев), 39:47 – 1:1. Шипачев (Хиетанен), 62:49 – 2:1.

Вратари: Еременко – Самонов.

источник: «Советский спорт»
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