Гол Шипачева в овертайме принес московскому «Динамо» победу над СКА

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» обыграло петербургский СКА с результатом 2:1 по итогам овертайма (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На 38-й минуте форвард хозяев Дмитрий Кагарлицкий открыл счет в большинстве после передачи Вадима Шипачева, однако за 13 секунд до конца второго периода гости отыгрались стараниями Антона Белова.

Основное время завершилось вничью 1:1, а на третьей минуте овертайма победу динамовцам принес Шипачев, переправив шайбу в сетку ворот Александра Саманова после передачи Юусо Хиетанена.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея 56 очков после 40 матчей.

«Динамо» находится на четвертой строчке таблицы «Запада», набрав 50 очков в 39 играх.