Владимир Крикунов: После 2:7 от «Ак Барса» настраивать ребят не надо было. Тем более на СКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов пообщался с журналистами после домашнего матча против петербургского СКА.

Динамовцы на своей площадке выиграли 2:1. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Вадим Шипачев.

«После 2:7 настраивать ребят не надо было, тем более на СКА, – цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба. – Все вышли биться от начала до конца. Первое звено сделало результат. Молодцы все. Еременко отработал на последнем рубеже отлично.

Почему легко пропустили в конце второго периода? Не совсем хорошо отработали. Надо было жертвовать собой. 13 секунд до перерыва оставалось. С «Ак Барсом» у нас игры как таковой не было. А тут чуть другое. Посмотрим, в чем дело».

За два дня до матча против СКА 24 декабря динамовцы уступили дома «Ак Барсу» с результатом 2:7.