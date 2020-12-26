«Спартак» в овертайме одержал волевую победу над «Авангардом» благодаря голу Радила

В Балашихе в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» уступил «Спартаку» по итогам овертайма – 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1).

После первого периода омский клуб вел 2:0. На 7-й минуте счет открыл Наиль Якупов, а на 18-й отличился Александр Хохлачев.

Во втором периоде спартаковцы отыгрались. На 33-й минуте отличился Артем Сериков, а за девять секунд до второго перерыва Робин Ганзл реализовал большинство.

Третий период прошел без заброшенных шайб, а на 41-й секунде овертайма волевую победу московской команде принес точный бросок Лукаша Радила. В роли ассистента выступил Ганзл, сделав передачу из-за ворот.

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, выиграв три последних матча из четырех. Красно-белые набрали 44 очка в 39 играх.