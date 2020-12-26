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26 декабря 19:30
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» в овертайме одержал волевую победу над «Авангардом» благодаря голу Радила

Команда Олега Знарка поднялась на пятое место в таблице Западной конференции.

В Балашихе в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» уступил «Спартаку» по итогам овертайма – 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1).

После первого периода омский клуб вел 2:0. На 7-й минуте счет открыл Наиль Якупов, а на 18-й отличился Александр Хохлачев.

Во втором периоде спартаковцы отыгрались. На 33-й минуте отличился Артем Сериков, а за девять секунд до второго перерыва Робин Ганзл реализовал большинство.

Третий период прошел без заброшенных шайб, а на 41-й секунде овертайма волевую победу московской команде принес точный бросок Лукаша Радила. В роли ассистента выступил Ганзл, сделав передачу из-за ворот.

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, выиграв три последних матча из четырех. Красно-белые набрали 44 очка в 39 играх.

«Авангард» идет вторым на «Востоке», имея 52 очка после 38 встреч. В пяти последних своих играх команда Боба Хартли потерпела четыре поражения.

28 декабря состоятся матчи «Авангард» – «Трактор» и «Спартак» – «Динамо» (Москва).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва) – 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Якупов (Зернов, Соловьев), 06:49 – 1:0. Хохлачев (Соловьев, Семенов), 17:15 – 2:0. Сериков, 32:22. Ганзл (Радил, Федоров), 39:51 (в большинстве) – 2:2. Радил (Ганзл), 60:41 – 2:3.

Вратари: Бобков – Трушков.

источник: КХЛ
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