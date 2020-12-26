«Куньлунь» в Мытищах обыграл «Трактор», прервав серию из трех поражений

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над «Трактором» с результатом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

Команда Алексея Ковалева вела 2:0 после первого периода, забросив две шайбы на пятой минуте. Счет открыл Вячеслав Лещенко, а 23 секунды спустя отличился Паркер Фу.

Далее гости из Челябинска вышли вперед 3:2. Лукаш Седлак стал автором гола в меньшинстве на 34-й минуте, на 39-й шайбу в ворота Джереми Смита забросил Виталий Кравцов, а на 45-й – Лоуренс Пилут.

Тем не менее, в итоге победу одержал «Куньлунь». Войтех Мозик реализовал большинство на 54-й минуте, на за 44 секунды до конца основного времени автором победного гола стал Антон Лазарев.

В Восточной конференции «Трактор» занимает третье место (50 очков после 40 матчей), а «Куньлунь» – предпоследнее 11-е (25 очков после 38 встреч). Ранее китайский клуб потерпел три поражения подряд.