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26 декабря 20:00
автор: Виктор Шарафудинов

«Куньлунь» в Мытищах обыграл «Трактор», прервав серию из трех поражений

Китайский клуб занимает последнее 11-е место в таблице Восточной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над «Трактором» с результатом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

Команда Алексея Ковалева вела 2:0 после первого периода, забросив две шайбы на пятой минуте. Счет открыл Вячеслав Лещенко, а 23 секунды спустя отличился Паркер Фу.

Далее гости из Челябинска вышли вперед 3:2. Лукаш Седлак стал автором гола в меньшинстве на 34-й минуте, на 39-й шайбу в ворота Джереми Смита забросил Виталий Кравцов, а на 45-й – Лоуренс Пилут.

Тем не менее, в итоге победу одержал «Куньлунь». Войтех Мозик реализовал большинство на 54-й минуте, на за 44 секунды до конца основного времени автором победного гола стал Антон Лазарев.

В Восточной конференции «Трактор» занимает третье место (50 очков после 40 матчей), а «Куньлунь» – предпоследнее 11-е (25 очков после 38 встреч). Ранее китайский клуб потерпел три поражения подряд.

28 декабря «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом». 30 декабря состоится матч «Авангард» – «Куньлунь».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Голы: Лещенко (Шашков, Лазарев), 04:27 – 1:0. Фу (Монахов, Евсеенков), 04:50 – 2:0. Седлак (Гика, Карпухин), 33:03 (в меньшинстве) – 2:1. Кравцов (Вилл, Исаев), 38:53 – 2:2. Пилут (Полыгалов, Евенко), 44:58 – 2:3. Мозик (Николишин), 53:11 (в большинстве) – 3:3. Лазарев (Лещенко, Спроул), 59:16 – 4:3.

Вратари: Смит – Вилл.

источник: «Советский спорт»
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