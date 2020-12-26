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26 декабря 20:12
автор: Виктор Шарафудинов

Минское «Динамо» на своем льду в овертайме обыграло «Динамо» из Риги

Латвийский клуб потерпел пятое поражение подряд.

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» на своей площадке обыграло «Динамо» из Риги. Итоговый счет – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

После первого периода хозяева выигрывали 2:0. На 2-й минуте Бреннан Менелл в большинстве открыл счет, а на 19-й автором гола стал Александр Когалев.

Далее гости из Латвии сумели отыграться. На 23-й шайбу забросил Глеб Зырянов, а на 41-й ворота Доминика Фурха поразил Денис Паршин.

Тем не менее, белорусскому клубу удалось добиться победы в овертайме, на 31-й секунде которого Менелл оформил дубль.

В Западной конференции минское «Динамо» занимает пятое место, имея 45 очков после 38 встреч.

Рижане замыкают турнирную таблицу «Запада», занимая последнюю 11-ю строчку с 17 очками после 37 игр. В пяти последних встречах команда из Латвии потерпела пять поражений.

28 декабря рижское «Динамо» сыграет в гостях с «Торпедо». 30 декабря минское «Динамо» примет «Нефтехимик».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Рига) – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Менелл (Спунер, Принс), 01:57 (в большинстве) – 1:0. Когалев (Еременко, Фальковский), 18:37 – 2:0. Зырянов (Ошениекс, Берзиньш), 23:00 – 2:1. Паршин (Индрашис), 40:19 – 2:2. Менелл (Спунер), 60:31 – 3:2.

Вратари: Фурх – Налимов.

источник: «Советский спорт»
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