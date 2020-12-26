Минское «Динамо» на своем льду в овертайме обыграло «Динамо» из Риги

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» на своей площадке обыграло «Динамо» из Риги. Итоговый счет – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

После первого периода хозяева выигрывали 2:0. На 2-й минуте Бреннан Менелл в большинстве открыл счет, а на 19-й автором гола стал Александр Когалев.

Далее гости из Латвии сумели отыграться. На 23-й шайбу забросил Глеб Зырянов, а на 41-й ворота Доминика Фурха поразил Денис Паршин.

Тем не менее, белорусскому клубу удалось добиться победы в овертайме, на 31-й секунде которого Менелл оформил дубль.

В Западной конференции минское «Динамо» занимает пятое место, имея 45 очков после 38 встреч.