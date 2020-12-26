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26 декабря 20:57
автор: Артур Гичунцев

Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

Ранее он выступал за СКА и московский «Спартак».

Российский форвард Илья Ковальчук вернулся в КХЛ. В субботу, 26 декабря нападающий заключил трудовой контракт с омским «Авангардом». Его соглашение рассчитано по схеме «1+1».

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Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

Напомним, в прошлом сезоне 37-летний Ковальчук успел поиграть за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». Его последней командой был «Вашингтон», где он провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Добавим, что в составе СКА форвард дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ нападающий отыграл 367 матчей и набрал 370 (161+209) очков.

источник: ХК «Авангард»
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