Валерий Брагин: Сегодня у СКА не получилось цельной игры

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичных динамовцев.

На своем льду «Динамо» обыграло армейцев из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил бывший нападающий СКА Вадим Шипачев.

«Сегодня не получилось цельной игры, – цитирует пресс-конференцию Брагина официальный сайт КХЛ. – Только в третьем периоде команда играла в тот хоккей, который мы хотим видеть. Слишком много было неоправданных удалений, поэтому ритм который, мы хотели видеть, немножко ломался. Поэтому здесь нужно делать поправки.

В овертайме дорожить шайбой нужно, даже если необходимо – то вывести ее из зоны, но дорожить. А у нас этого не было.

Аалтонен восстанавливается после сотрясения. Начал тренироваться».