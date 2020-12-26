Олег Знарок: Сколько сердце екает, столько вам и не снилось

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал волевую победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

После первого периода красно-белые уступали 0:2, но в итоге взяли два очка по итогам овертайма (3:2).

«Первый период не очень сыграли, во втором добавили, поэтому и получилось победить, – цитирует пресс-конференцию Знарка сайт «Спартака». – Не сказал бы, что конкретно гол Серикова выдался переломным. Со второго периода стали играть правильно. Получилось выиграть на характере.

Не екнуло ли у сердце в третьем периоде, когда пошли удаления? Сколько оно екает, столько вам и не снилось. Подустали ребята, поэтому удалялись. Это и вопрос дисциплины, в том числе».

Команда Знарка занимает шестое место в Западной конференции, набрав 44 очка в 39 играх.