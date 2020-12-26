Боб Хартли: Когда забрасывал Радил, мы сыграли отвратительно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от московского «Спартака».

Омский клуб после первого периода выигрывал 2:0, но в итоге уступил 2:3. Победную шайбу красно-белых в овертайме забросил Лукаш Радил.

«Отлично начали, доминировали в первом периоде, действовали прекрасно, – цитирует Хартли пресс-служба «Спартака». – Но во втором периоде «Спартаку» удалось забить, мы потеряли концентрацию. В третьем периоде не реализовали свои моменты.

Что произошло во время решающего гола Радила? Конечно, мы отвратительно сыграли в том эпизоде. У нас очень много ребят, которые не могут играть в обороне, от этого постоянно отрицательный результат в овертаймах. В первом периоде мы могли забивать и три, и четыре шайбы, но она не шла в ворота. Но наше преимущество в статистике не имеет значения, важны только цифры счета».

Команда Хартли занимает второе место в Восточной конференции, имея 52 очка после 38 матча. В пяти последних матчах «Авангард» потерпел четыре поражения.