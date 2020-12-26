«Йокерит» по буллитам обыграл «Северсталь», прервав серию из четырех поражений

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» одержал победу над «Северсталью» по итогам серии буллитов – 4:3 Б (3:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

К девятой минуте хозяева выигрывали 3:0. Счет открыл Хенрик Хаапала (на 4-й), далее Вели-Матти Савинайнен реализовал большинство (на 6-й), а затем Хаапала оформил дубль.

После провального начала команда из Череповца еще до первого перерыва отыграла две шайбы стараниями Игоря Гераськина (14) и Александра Петунина (19). Ну а в третьем периоде (на 44-й минуте) Даниил Вовченко сделал счет ничейным – 3:3.

Определять победителя пришлось при помощи буллитов. «Йокерит» выиграл послематчевую серию 3:2, а победный бросок исполнил Ессе Йоэнсуу.

«Северсталь» занимает седьмое место в Западной конференции, проиграв три последних встречи и набрав 43 очка в 39 матчах.