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26 декабря 21:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Йокерит» по буллитам обыграл «Северсталь», прервав серию из четырех поражений

По ходу основного времени финский клуб упустил преимущество в три шайбы.

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» одержал победу над «Северсталью» по итогам серии буллитов – 4:3 Б (3:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

К девятой минуте хозяева выигрывали 3:0. Счет открыл Хенрик Хаапала (на 4-й), далее Вели-Матти Савинайнен реализовал большинство (на 6-й), а затем Хаапала оформил дубль.

После провального начала команда из Череповца еще до первого перерыва отыграла две шайбы стараниями Игоря Гераськина (14) и Александра Петунина (19). Ну а в третьем периоде (на 44-й минуте) Даниил Вовченко сделал счет ничейным – 3:3.

Определять победителя пришлось при помощи буллитов. «Йокерит» выиграл послематчевую серию 3:2, а победный бросок исполнил Ессе Йоэнсуу.

«Северсталь» занимает седьмое место в Западной конференции, проиграв три последних встречи и набрав 43 очка в 39 матчах.

«Йокерит» находится на восьмой строчке турнирной таблицы «Запада», прервав серию из четырех поражений. Клуб из Хельсинки набрал 41 очко в 34 встречах.

28 декабря состоятся матчи «Северсталь» – «Нефтехимик» и «Йокерит» – «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Северсталь» (Череповец) – 4:3 Б (3:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хаапала (Скленичка), 03:29 – 1:0. Савинайнен (Норман, Хаапала), 05:54 (в большинстве) – 2:0. Хаапала (Норман, Крейчик), 08:56 – 3:0. Гераськин (Вихарев, Провольнев), 13:16 – 3:1. Петунин (Виттасмяки), 18:28 – 3:2. Вовченко, 43:06 – 3:3. Йоэнсуу, 65:00 (в серии буллитов) – 4:3.

Вратари: Линдбек – Шостак (00:00 – 05:54), Шугаев (05:54 – 65:00).

источник: «Советский спорт»
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