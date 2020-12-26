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26 декабря 23:03
автор: Виктор Шарафудинов

Радулов рассказал о ситуации с банком, обманувшим его на 1,5 миллиарда рублей

Хоккеист обратился в органы власти.

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал о ситуации с отзывом лицензии у банка, в котором он хранил свои сбережения, потеряв в итоге 1,5 миллиарда рублей.

Как выяснилось, что ООО Коммерческий банк «Транснациональный банк» принадлежит Сергею Кононову – другу Радулова. Спортсмен стал клиентом банка игрок более 10 лет назад.

«Узнал, что банк отзывает лицензии не от этих людей, которые являлись моими друзьями, а от третьих лиц, – отметил Радулов в интервью для телеканала «Россия 24». – Поехал разговаривать. Мне сказали, что все нормально и все вернут: «Мы же друзья». В итоге до сих пор ничего нет вернули.

Каждую встречу я получаю какие-то непонятные ответы и обещания. Они никак не выполняются. Близкие мне посоветовали приехать, проверить документы. Мы начали с юристами все проверять.

Поняли, что нужно еще встречаться. Мы встретились, но ничего нового я не услышал. Потом решил обратиться в органы власти. Какой другой вариант?»

источник: Телеканал «Россия 24»
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