Ковальчук присоединится к «Авангарду» в понедельник

Новобранец «Авангарда» Илья Ковальчук присоединится к команде Боба Хартли 28 декабря.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу омского клуба. Ковальчук прилетит в Россию в понедельник и присоединится к новой команде после прохождения медосмотра.

Ранее Ковальчук выступал в КХЛ за СКА и дважды выиграл Кубок Гагарина. Всего в его активе 367 матчей и 370 (161+209) очков в Континентальной хоккейной лиге.

По ходу минувшего сезона Илья поиграл в НХЛ сразу за три команды: «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». В сумме форвард провел 54 матча (с учетом плей-офф) и набрал 27 очков (10+17).