Швеция разгромила Чехию на молодежном чемпионате мира

В первом туре группового этапа молодежного чемпионата мира (U-20) сборная Швеции разгромила команду Чехии с результатом 7:1.

Чешский нападающий Ян Мышак открыл счет на 11-й минуте, реализовав большинство. Уже 31 секунду спустя шведы отыгрались стараниями Арвида Костмара.

Во втором и третьем периодах авторами голов стали Альбин Сундсвик (30-я минута в большинстве), Эмиль Хейнеман (32-я в меньшинстве), Теодор Нидербах (37-я), Эльмер Седерблом (45-я в большинстве), Оскар Бьерселиус (53-я) и Ноэль Гунлер (58-я в большинстве).

Ранее в группе B сборная России обыграла команду США со счетом 5:3.

В 5:30 по московскому времени в Эдмонтоне начнется матч США – Австрия. Рано утром 28 декабря состоится встреча Чехия – Россия.