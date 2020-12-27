Тренер вратарей молодежной сборной России Хабибуллин покинул Канаду из-за смерти отца

Пресс-служба ФХР сообщила о том, что ушел из жизни Александр Хабибуллин, отец бывшего голкипера и тренера вратарей молодежной сборной Николая Хабибулина.

Специалист покинул расположение команды и отправился домой в Россию. Его обязанности будет выполнять тренер вратарей национальной сборной Рашит Давыдов

Федерация хоккея России выражает соболезнования Николаю Александровичу и окажет ему всестороннюю поддержку.

Николай Хабибуллин – олимпийский чемпион 1992 года и бронзовый призер Олимпиады-2002. В 2004-м российский голкипер помог «Тампе-Бэй Лайтнинг» впервые завоевать Кубок Стэнли.

Сборная России на молодежном чемпионате мира стартовала с победы над командой США со счетом 5:3. Рано утром 28 декабря состоится встреча Чехия – Россия.