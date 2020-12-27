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27 декабря 06:04

Канада разгромила Германию в матче молодежного чемпионата мира, забросив 16 шайб

Канадская сборная обновила свой рекорд по голам в одном периоде, забросив 7 шайб во второй трети игры.

Хоккеисты сборной Канады переиграли команду Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 16:2 в пользу канадцев, в составе которых заброшенными шайбами отметились Кейден Гуле (2-я минута), Доусон Мерсер (8, 23), Филип Томасино (15, 34), Пейтон Кребс (20, 40), Райан Сузуки (26), Алекс Ньюхук (27, 31), Дилан Козенс (39, 41, 45), Джейкоб Пеллетье (46), Томас Харли (47) и Коннор Макмикель (49). У немецкой команды точными бросками отличились Джон Петерка (14) и Флориан Элиаш (60).

Отметим, что из-за коронавируса в заявку сборной Германии на эту встречу были включены только 14 игроков, девять хоккеистов находятся на карантине.

В следующем матче на турнире Канада 28 декабря встретится со сборной Словакии, а Германия сыграет со словаками днем позже.

источник: «Советский спорт»
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