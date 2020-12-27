Сборная США разгромила Австрию, забросив 11 безответных шайб

Хоккеисты сборной США переиграли команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира со счетом 11:0.

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Дрю Хеллесон (16-я минута), Тревор Зеграс (25), Джон Фариначчи (26), Брендан Бриссон (29, 44), Тревор Зеграс (32), Мэттью Болди (35, 39, 46), Бретт Берард (43), Сэм Коланджело (50).

Напомним, что в первом матче на чемпионате мира американцы уступили российской сборной, для австрийцев встреча стала первой на турнире.

Добавим, что в следующем матче сборная США сыграет против Чехии, а команда Австрии встретится со Швецией.