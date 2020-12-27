Захар Бардаков: У Германии 14 человек играет, они не успели восстановиться перед матчем с Канадой

Нападающий «Витязя» и молодежной сборной России поделился мнением о крупных результатах на молодежном чемпионате мира.

- Повторить такое точно хочется, но с соперниками более высокого класса. Не только с австрийцами хочется так играть. Уровень тоже имеет значения. Что касается матча Канада - Германия, у немцев есть проблемы, у них 14 человек играет, команда только вышла с карантина. Они не успели восстановиться, матчи через день, а они выложились в игре с финнами, - цитирует Бардакова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что сборная России в стартовом матче молодежного чемпионата мира добилась победы над командой США со счетом 5:3. В следующей встрече на турнире российская команда сыграет против сборной Чехии.