Артемий Князев: Чехи после игры со шведами выйдут вдвойне заряженными

- После игры посмотрели видео с тренерами - нам объяснили хорошие моменты, плохие. Хороших моментов, сказали, желательно побольше с чехами. Они хороший соперник, особенно после игры со шведами выйдут вдвойне заряженными. Надо готовиться, выходить и показывать свой лучший хоккей. На тренировке отработали некоторые моменты, - сказал Князев в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в стартовом матче молодежного чемпионата мира добилась победы над командой США со счетом 5:3. В следующей встрече на турнире российская команда 27 декабря сыграет против сборной Чехии.