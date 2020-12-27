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27 декабря 09:07

Артемий Князев: Чехи после игры со шведами выйдут вдвойне заряженными

Защитник сборной России Артемий Князев поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира с Чехией.

- После игры посмотрели видео с тренерами - нам объяснили хорошие моменты, плохие. Хороших моментов, сказали, желательно побольше с чехами. Они хороший соперник, особенно после игры со шведами выйдут вдвойне заряженными. Надо готовиться, выходить и показывать свой лучший хоккей. На тренировке отработали некоторые моменты, - сказал Князев в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в стартовом матче молодежного чемпионата мира добилась победы над командой США со счетом 5:3. В следующей встрече на турнире российская команда 27 декабря сыграет против сборной Чехии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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