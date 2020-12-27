Канадский защитник Мерфи расстался с минским «Динамо»

Минское «Динамо» рассталось с Райаном Мерфи.

Как сообщает сайт телеканала «Матч ТВ», канадский защитник, выступавший за белорусский клуб на правах аренды, отправился в расположение «Вегас Голден Найтс». Скорее всего, он продолжит карьеру в АХЛ в команде «Хендерсон Силвер Найтс», фарм-клубе «золотых рыцарей».

Мерфи присоединился к «Динамо» 13 ноября и с тех пор сыграл в КХЛ 12 матчей, набрав восемь очков (2+6). В прошлом он играл в НХЛ за «Каролину», «Миннесоту» и «Нью-Джерси».