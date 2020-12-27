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27 декабря 17:33
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Потапов: Несмотря на поражение от шведов, Чехия – неудобный соперник для сборной России

Команда Игоря Ларионова проведет второй матч на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне 28 декабря по московскому времени.

Тренер молодежной сборной России Владимир Потапов пообщался с журналистами накануне игры против Чехии.

25 декабря Россия стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над командой США со счетом 5:3, а чехи 26 декабря проиграли шведам с результатом 1:7.

«Проведен анализ и достаточно серьезный разбор матча с США, – цитирует Потапова официальный сайт Федерации хоккея России. – Сделали акцент на такие основные моменты, как позиционная оборона, позиционная атака, оборона на возврате, построение обороны в средней зоне как нашей, так и соперника - всему этому было уделено внимание. Все очень подробно посмотрели, указали команде, где можно усилить игру и как устранить недочеты.

Не знаю, можно ли говорить о том, что будет ротация звеньев. Все-таки это информация для внутреннего пользования. Конечно, у тренерского штаба есть какие-то наработки, мы пытаемся улучшить и разнообразить игру в атаке и сделать ее надежнее в обороне.

Сборной Чехии уделяем очень большое внимание, потому что мы все помним, чем закончились и как проходили первые 5 минут в матче с ними на Кубке Карьяла, когда они прижали нас к нашим воротам. В тот момент команда возможно оказалась чуть не готова, и чтобы такого не повторилось завтра, будем работать над этим сегодня. Несмотря на поражение от шведов, Чехия – достаточно хороший и неудобный соперник, готовимся к нему со всей серьезностью».

Матч Россия – Чехия пройдет в Эдмонтоне 28 декабря по московскому времени и начнется в 5:30 утра.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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