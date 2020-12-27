Форвард «Витязя» Мирошниченко стал игроком «Авангарда»

Форвард и капитан юношеской сборной России Иван Мирошниченко перебрался в омский «Авангард».

«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь». Нападающий перешёл в систему «Авангарда» и уже завтра дебютирует в МХЛ в матче «Омских ястребов» с «Авто», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что на юношеской Олимпиаде 16-летний хоккеист стал вторым бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что он близок к переезду в Северную Америку, но сделка не состоялась, поскольку нападающий не смог получить американскую визу.