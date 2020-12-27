«Витязь» дома обыграл лидера Западной конференции ЦСКА

В регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» на своей площадке обыграл лидера Западной конференции ЦСКА с результатом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На девятой минуте счет открыл канадский нападающий подмосковной команды Джастин Дэнфорт.

Армейцы отыгрались лишь на 51-й, когда Константин Окулов реализовал большинство.

Тем не менее, «Витязь» одержал победу в основное время. На предпоследней минуте автором победного гола стал латвиец Каспарс Даугавиньш.

ЦСКА остается лидером Западной конференции, имея 60 очков после 39 матчей.