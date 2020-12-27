Владимир Плющев: Называть россиян главными претендентами на чемпионство пока преждевременно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что команду Игоря Ларионова пока рано называть главным претендентом на победу на победу на молодежном чемпионате мира в Канаде.

«Шансы на золото есть у нескольких команд, в том числе у россиян, – отметил Плющев в интервью RT. – Называть их главными претендентами на чемпионство пока, наверное, преждевременно. Все-таки игра с США тоже складывалась достаточно неоднозначно – в концовке все пошло немного не так, как нам бы хотелось

Сборные, у которых имелось не так много игровой практики, будут набирать по ходу турнира. Например, американцы в противостоянии с Австрией уже прилично прибавили, хотя понятно, что это не такой весомый оппонент для них. Поэтому пока не стоит загадывать, а просто пожелаем нашим ребятам хорошей игры в дальнейшем и чтобы удача оказалась на их стороне. Без этого тоже очень сложно».

Второй матч сборная России проведет против команды Чехии 28 декабря по московскому времени. Встреча начнется в 5:30 утра.

Чехи в стартовой игре проиграли шведам со счетом 1:7.