Михаил Кравец: Здорово, что победили ЦСКА, но нужно обыгрывать и тех, кто рядом в таблице

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу в домашнем матче против лидера Западной конференции ЦСКА.

Подмосковная команда выиграла 2:1, а автором победного гола на предпоследней минуте основного времени стал Каспарс Даугавиньш.

«Очень важная победа для нас, над серьезной командой, все сработали очень здорово – и хоккеисты, и тренеры, и те, кто следит за игрой, – цитирует пресс-конференцию Кравца официальный сайт КХЛ. – Важное решение было по поводу запрос на офсайд. Все четыре звена сыграли здорово, вратарь выручил в определенных моментах. Все команды в КХЛ прилично выступают, со всеми надо выкладываться как ты выкладываешься с ЦСКА. Здорово, что победили ЦСКА, но нужно побеждать и тех, кто с нами рядом в таблице».

«Витязь» занимает в таблице Западной конференции девятое место, набрав 41 очков в 39 матчах.