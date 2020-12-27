Игорь Никитин: В игре с «Витязем» решили нюансы. Проиграли ключевое вбрасывание

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата против «Витязя».

«Тяжело играли, третий период в зачет, но нюансы решили – проиграли ключевое вбрасывание, – цитирует пресс-конференцию Никитина сайт КХЛ. – Ротация? Ребята в сборной играли, получили приличную нагрузку, нужно было дать им время восстановиться. Трудно оценивать Юртайкина, для него это первая игра после большого перерыва».

ЦСКА остается лидером Западной конференции. У команды Никитина 60 очков после 39 матчей.