Сборная Финляндии обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2021

Матч группового этапа молодежного чемпионата мира Финляндия – Швейцария завершился со счетом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

В их составе по шайбе забросили Антон Лунделль, Юусо Пярссинен, Аку Рятю и Каспер Симонтайваль. У проигравших отличился Аттилио Биаска.

Таким образом, сборная Финляндии, набрав шесть очков, занимает первое место в группе А. У швейцарцев ни одного очка и четвертая позиция.

30 декабря финские хоккеисты сыграют с командой Словакии, а Швейцария в тот же день встретится со сборной Канады.

МЧМ-2021