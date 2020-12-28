Валерий Каменский: Хартли знает сильные стороны Ковальчука, это принесет пользу «Авангарду»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал переход Ильи Ковальчука в омский «Авангард».

«Считаю, что приезд Ковальчука – хорошо для лиги и молодых ребят. Илья – хоккеист, проведший яркую карьеру. У него есть чему поучиться. Может быть, он еще пригодится и сборной России. Впрочем, тут Ковальчук уже в таком возрасте, что сам решит. Но думаю, если его пригласят в национальную команду, он не откажется, поскольку всегда с удовольствием в нее приезжал, когда мог.

Но все зависит от состояния и игры Ильи, а также видения тренерского штаба. А клубу Ковальчук как состоявшийся хоккеист должен помочь. Тем более в плюс ему наличие в «Авангарде» Боба Хартли, знающего его все сильные стороны. Думаю, это принесет пользу клубу», – приводят слова Каменского «Известия».

Напомним, в прошлом сезоне Ковальчук успел поиграть за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». Его последней командой был «Вашингтон», где он провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Добавим, что ранее он выступал за СКА, которым дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ нападающий отыграл 367 матчей и набрал 370 (161+209) очков.