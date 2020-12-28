Сборная Канады обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Сборная Канады обыграла команду Словакии во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 3:1.

В составе хозяев турнира шайбы забросили Джордан Спенс, Филип Томасино и Джек Куинн. У проигравших отличился Мартин Хромьяк.

Канадцы одержали вторую победу и с шестью набранными очками делят лидерство в группе А с Финляндией. У Словакии три очка и третья позиция.

29 декабря словацкие хоккеисты встретятся с Германией, днем позже Канада сыграет со Швейцарией.