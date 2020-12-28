Ян Кузнецов: Игра чехов не стала сюрпризом. Надо наводить порядок у себя в обороне

Защитник молодежной сборной России Ян Кузнецов поделился эмоциями после поражения от команды Чехии во втором туре группового этапа чемпионата мира (0:2).

«Чехи так играют всегда, это для нас не сюрприз. В меньшинстве ловят шайбу на себя. Нам не хватило какого-то момента, надо двигать шайбу быстрее, бросать мимо игроков. Надо было пониже спускать шайбу, так как чехи играли высоко. Больше половины наших бросков заблокировали, опасных моментов у чехов было больше. Надо наводить порядок у себя в обороне», — передает слова хоккеиста Sport24.ru.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.

В своем следующем матче на турнире российская сборная встретится с Австрией 30 декабря. Игра начнется в 5:30 мск. Чехи днем ранее сыграют с американцами.