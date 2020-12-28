Егор Спиридонов: В матче с Чехией сборной России не хватило остроты

Нападающий молодежной сборной России Егор Спиридонов прокомментировал поражение от команды Чехии во втором туре группового этапа чемпионата мира (0:2).

«Остроты не хватило нам сегодня, надо было больше бросать, закрывать вратаря. У нас были моменты, но чехи хорошо сыграли на контратаках. У меня в самом начале игры в большинстве был момент, когда Егор Чинахов отдавал мне передачу на пятак. Не смог забить», — передает слова Спиридонова Sport24.ru.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.

В своем следующем матче на турнире российская сборная встретится с Австрией 30 декабря. Игра начнется в 5:30 мск. Чехи днем ранее сыграют с американцами.